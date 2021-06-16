"Учитывая, что Черногория почти преодолела пандемию COVID-19, и что в стране ежедневно фиксируется не более нескольких десятков случаев заражения, а также тот факт, что многие граждане РФ владеют недвижимостью или бизнесом в Черногории и часто бывают в нашей стране, мы надеемся, что вы как председатель оперштаба РФ рассмотрите вариант включения Черногории в зеленый список стран", — цитирует пресс-служба правительства Черногории письмо Абазовича.

По его словам, возобновление регулярного авиасообщения между странами "чрезвычайно важно для республики", поскольку позволит беспрепятственно путешествовать гражданам как с туристическими, так и с деловыми целями.

Он подчеркнул, что Черногория является туристической страной, которая активно сотрудничает на этом поприще с Россией, поэтому просит оперштаб РФ проявить "особую внимательность к рассмотрению просьбы Черногории".

Ранее власти Черногории отменили все ограничения для въезда российских туристов, теперь им не нужна справка с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус.

Прямое регулярное авиасообщение между Россией и Черногорией пока не возобновлено, осуществляются только грузопассажирские рейсы, билеты на которые туристам настоятельно не рекомендуется приобретать.