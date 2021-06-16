Согласно новым требованиям, организаторы, участники, зрители, посетители и допускаются на массовые мероприятия при предъявлении одного из документов: оригинала сертификата прививки от COVID-19, отрицательного результата лабораторного исследования на коронавирус методом ПЦР, сроком действия не более трех дней.

Для детей — результатов экспресс-теста на антигены вируса сроком действия не более трех дней, результата исследования на наличие иммуноглобулинов IgG к коронавирусу.

Также доступ возможен при предъявлении "универсального документа посетителя мероприятий", порядок оформления которого должно разработать и утвердить Минкультуры региона к началу следующей недели.

"Соответствующие подтверждения будут необходимы при посещении кинотеатров, театров, детских развлекательных центров, спортивных мероприятий", — говорится в сообщении.

Эти требования касаются также мероприятий на свежем воздухе.

Изменения вступают в силу с 18 июня.