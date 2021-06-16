"Лица, работающие в сфере оказания услуг по санаторно-курортному лечению, организации отдыха и оздоровления детей, общественного питания и транспорта, подлежат 100% обязательной вакцинации, за исключением тех, кто имеет противопоказания", — сказала Пеньковская на расширенном заседании совета Общественной палаты в среду.

По ее словам, это предложение в числе других дополнительных ограничений внесено на рассмотрение правительства Крыма из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Пеньковская уверена, что действующие ограничения не дают "действенных результатов" и без дополнительных мер "ситуация не будет изменяться в лучшую сторону". Хуже всего эпидобстановка в прибрежных регионах, особенно в Ялте и Алуште, где суточный прирост иногда превышает среднероссийские показатели, уточнила она.

Помимо обязательной вакцинации работников нескольких сфер Роспотребнадзор предлагает ограничить работу ресторанов с 22:00 до 8:00, запретить дискотеки, сократить продажу билетов в театры и кинотеатры с 75% до 50%, запретить развлекательные мероприятия в торговых центрах и выпускные, ограничить передвижение граждан старше 65 лет на общественном транспорте.

Пеньковская также призвала увеличить специализированный коечный фонд, так как в Крыму регистрируется худший показатель по темпу прироста зараженных с конца февраля.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. К весне этого года ограничения смягчили, под запретом остались массовые мероприятия, а кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 45 тыс. человек, более 1,4 тыс. пациентов умерли. В последние две недели возобновился рост ежедневно выявляемых случаев заражения.