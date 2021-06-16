"Если ситуация будет ухудшаться, будем вынуждены всех прибывших в республику отправлять на двухнедельный карантин. Мы не хотим вводить новые ограничения. Но это решение будет зависеть от поведения всех нас. И принимать необходимые меры нужно уже сейчас, чтобы не допустить вспышки коронавируса", — приводятся в сообщении слова Меняйло.

Он поручил профильным ведомствам проработать вопрос маршрутизации пациентов, определиться с медучреждениями, где будут развернуты дополнительные койки, в случае начала массовой заболеваемости COVID-19.

Меняйло также потребовал усилить работу и амбулаторного звена.

"Ставка на то, что участковый врач справится на своем участке, где полторы тысячи пациентов, это самообман. Поэтому продумайте, где при поликлиниках будут ковид-центры, временные штатные структуры этих ковид-центров. Для понимания реальной ситуации необходимо каждый день ее анализировать, быстро принимать решения", — сказал Меняйло.

На заседании оперативного штаба принято решение об усилении контроля за соблюдением санитарных мер. В частности, Роспотребнадзору поручено отслеживать пассажиропоток в аэропорту, на вокзалах, контрольно-пропускных пунктах.

На министерство здравоохранения возложена задача организовать работу обсерватории для изоляции контактных лиц COVID-19.

По данным регионального Минздрава на 16 июня, в стационарах республики находятся 184 человека (+21 за сутки), из которых у 78 референс-центром подтвержден COVID-19.

Всего в республике COVID-19 подтвержден у 17145 человек (+9 за сутки), выздоровело 16730, 222 летальных случая.