"Дирекция ООПТ Пермского края не рекомендует туристам посещать ландшафтный памятник природы Усьвинские столбы в ближайшие дни. В настоящее время восхождение к вершине столбов невозможно, участок закрыт для посещения до устранения последствий пожара", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сохраняется риск повторного возгорания, а также наблюдается сильное задымление территории. На месте идет проливка тлеющих участков, тяжелая техника доставляет воду.

На сайте регионального министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии сообщается, что с помощью бульдозера пришлось расчищать девятикилометровую дорогу к месту пожара.

"Вчера весь вечер сотрудники природного парка "Пермский", Чусовской лесопожарной станции — лесхоза, лесничества и лесоарендаторов с 60-метровой скалы проливали тлеющий завал сушины. Под скалой дымит древесина, упавшая во время пожара в 2006 году", — говорится в пресс-релизе.

Воду качают насосом по рукавам, протянутым на 150 метров до обрыва.

Как сообщалось, возгорание валежника на Усьвинских столбах — одного из популярных туристических объектов региона — произошло днем в понедельник. Изначально возгорание было обнаружено на площади 0,2 га, а затем локализовано на площади 0,46 га.

Причиной пожара, по предварительным данным, стало нарушение правил пожарной безопасности туристами.

Усьвинские столбы — это огромный каменный массив на правом берегу реки Усьвы, сложенный известняками. Их высота достигает до 120 метров. Скалы окружены лесом. На территории Усьвинских столбов снимали сцены из фильмов "Географ глобус пропил" и "Время первых".