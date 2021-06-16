"Это будут разнообразные тематические площадки: культурные, музыкальные, гастрономические, молодёжные, детские, спортивные. Партнерами проекта станут музеи, рестораны, ярославские производители, ремесленники, кулинары, креативные сообщества, спортивные и молодежные организации, творческие инициативы", — приводятся в пресс-релизе слова автора идеи Юлии Скороходовой.

В результате реализации проекта Волжская набережная превратится в мультифункциональную территорию с регулярными тематическими событиями, станет центром культурной жизни и точкой притяжения горожан и туристов.

Пресс-служба добавила, что проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Сроки создания музейной набережной не уточняются.