"Согласно исследованию компании Demoskopika, этим летом иностранный турпоток в страну вырастет на 15,3% за счет туристов из Франции, Германии, Великобритании, Испании и США. Всего из этих стран прибудет более 12 млн туристов, которые проведут в Италии более 25 млн ночевок", — говорится в сообщении.

По данным агентства, более половины жителей этих стран собираются летом в зарубежные отпуска, из них 5% проведут их на курортах и в исторических городах Италии.

В начале июня многие страны Евросоюза открывают границы для граждан других стран объединения, а также Израиля, Австралии, Южной Кореи, и некоторых других, если они получили обе дозы прививки, одобренной Европейским агентством лекарственных средств. Ожидается, что до конца недели право на турпоездки в Европу получат и граждане США.