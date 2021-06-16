"Историю появления хомлинов, связанную с Калининградом и янтарем, теперь гостям города, да и самим калининградцам, будет рассказывать Николай Николаевич Дроздов, которому наши сказочные персонажи очень понравились. Он записал аудиогид, который будет звучать в стенах старинного бастиона "Астрономический", где и появились на свет загадочные хомлины и куда очень часть приходят туристы", — сообщила "Интерфаксу" автор проекта по установке скульптур художник Наталья Шевченко.

Она напомнила, что проект с фигурками сказочных персонажей подходит к финалу.

Сейчас в знаковых местах Калининграда разместились пять хомлинов — членов одной "семьи." Это дедушка Карл на Медовом мосту, что перекинут на остров Канта, бабушка Марта у Музея янтаря, папа у Музея изобразительных искусств, сынок-морячок у Музея Мирового океана и девочка Уля у зоопарка, перечислила автор.

"Нам осталось "посадить" на землю еще двух персонажей из семьи хомлинов. Это мама и внучек. Надеюсь, что к середине лета они обретут свои места постоянного обитания", — заключила Шевченко.

Как сообщалось, в марте 2019 года в Калининграде возник скандал с установкой двух фигурок хомлинов на знаковых туристических объектах города. Тогда представители Русской православной церкви посчитали, что в установке фигурок домовых-хомлинов "усматривается тенденция к популяризации идеи неоязычества, которая оказывает деструктивное воздействие на развитие национальной культуры в нашем регионе, а также перечеркивает тысячелетнее культурное наследие, сформировавшееся под влиянием Христианства".

В ответ на это в соцсетях калининградцы организовали флеш-моб с хэштегом "нетрогайтехомлинов" в защиту скульптур. При этом на дедушку хомлина на Медовом мосту люди надели янтарный крестик.

Затем авторам проекта в ходе встречи с представителями РПЦ удалось уладить все разногласия. В результате церковь поддержала проект. И теперь фигурки сказочных персонажей вызывают большой интерес у гостей города и самих калининградцев.