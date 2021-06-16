Как уточнили в пресс-службе курорта, комплекс включает бассейн 18 на 8 метров, панорамную сауну, чилаут-зону с лежаками для солнечных ванн, гастробар, а также все необходимое для отдыха у воды.

"Мы ориентируемся не только на молодежный, но и на семейный отдых. Глубина нашего бассейна составляет 135 сантиметров, что очень удобно для отдыха с детьми. Посещать комплекс могут семьи с детьми любого возраста, до 4-х лет — бесплатно. Всем детям предоставляются спасательные круги, нарукавники и жилеты, а за безопасностью следит профессиональный спасатель. Для молодежи у нас проводятся вечеринки у бассейна, а в ближайших планах – анимационные программы для детей", — цитирует пресс-служба управляющую комплексом SunShine Park Елену Давыдову.

Она сообщила, что параметры чистоты воды в термальном комплексе обеспечивает и контролирует современное оборудование с автоматической системой фильтрации воды и поддержания уровня хлора. Система коагуляции позволяет обеспечить задержку мелких частиц и на выходе иметь более качественную воду. Установлена также дополнительно система ультрафиолета для обеззараживания воды, которая также убирает запах хлора.

"Наш комплекс рассчитан на работу не только летом, но и зимой, он круглогодичный. Температура воды в бассейне регулируется в зависимости от погодных условий и постоянно поддерживается в диапазоне 33-35 градусов даже в самые суровые морозы", — пояснила Давыдова.

Комплекс работает ежедневно с 10:00 до 22:00.