Богданов был задержан в аэропорту Сочи 30 мая, 2 июня центральный суд Сочи арестовал его на два месяца. Ему вменяется статья 201 часть 2 (злоупотребление полномочиями) в связи с работой на посту руководителя ликвидационной комиссии всероссийского общества "Знание", которую он совмещал с деятельностью в качестве директора санатория "Знание". В обвинении речь идет о затягивании передачи этого учреждения в собственность государства. Максимальная мера наказания по этой статье – лишение свободы до 10 лет.

Во вторник суд отказал в удовлетворении ходатайств защиты об изменении меры пресечения на залог или домашний арест.

Как напомнила порталу "Интерфакс-Туризм" пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина, представители турбизнеса развернули широкую общественную кампанию поддержки гендиректора "Знания" с целью изменения ему меры пресечения. Для внесения залога участники отрасли в короткий срок собрали миллион рублей.

Как сообщалось, коллективное обращение к председателю Краснодарского краевого суда с просьбой о переводе бывшего гендиректора санатория под домашний арест, размещенное на портале change.org, подписали более 2,8 тыс. человек.