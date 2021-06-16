"В рамках проекта нового агротуристического комплекса планируется строительство молочно-товарной козьей фермы на 100 голов, сыроварни, гостевых домиков, кафе и административного здания. В планах также организация на территории пешеходных, прогулочных и игровых зон, велосипедных дорожек", — цитирует министра сельского хозяйства и продовольствия региона Сергея Воскресенского пресс-служба.

По словам главы ведомства, предварительные сроки реализации этого агротуристического комплекса — 2021-2025 гг. В Подмосковье услуги в сфере агротуризма предоставляют более 50 крестьянских фермерских хозяйств.

Власти региона кроме финансовой помощи в виде грантов предоставляют фермерским хозяйствам, которые развивают агротуризм, и информационную поддержку. На туристическом интернет-портале области Welcome.Mosreg создан раздел "Фермеры", где отображена информация о КФХ, развивающих сельский туризм.