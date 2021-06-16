"К концу 2021 года в регионе планируется создание двух особо охраняемых природных территорий регионального значения — лесного парка "Заельцовский бор" и природного парка "Караканский бор", — приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов и экологии региона Андрея Даниленко.

Для этих целей областной бюджет увеличит финансирование региональной программы "Охрана окружающей среды" на 4,5 млн рублей.

Изменениями также скорректированы показатели установленных границ водных объектов, численности охотничьих ресурсов в охотничьих хозяйствах, а также включены налоговые расходы по транспортному налогу в отношении владельцев электромобилей.

Всего в 2021 году на реализацию мероприятий областной госпрограммы "Охрана окружающей среды" с учетом внесенных изменений предусмотрено финансирование в размере 115,6 млн рублей, в том числе 66,2 млн рублей — средства федерального и 48,9 млн рублей — областного бюджетов.

Как сообщалось, в марте новосибирский губернатор Андрей Травников подписал постановление о создании лесного парка "Заельцовский бор" площадью около 9 тыс. 212 га на территории Новосибирского района и города Новосибирска.

Караканский бор находится на правом берегу Новосибирского водохранилища на территории Ордынского, Искитимского, Сузунского районов области, а также частично Каменского района Алтайского края, площадь ленточного бора — 99 тыс. га.