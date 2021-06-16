В конкурсе могут участвовать как организации общественного питания, индивидуальные предприниматели, самозанятые, учебные заведения высшего и среднего профобразования, так и физические лица.

Участники должны разработать одно или несколько блюд в семи номинациях: "Первое блюдо", "Второе блюдо", "Холодное блюдо или закуска", "Десерт, кондитерское или мучное изделие", "Гастрономическое изделие", "Хлебобулочное изделие", "Напиток".

Блюдо может быть выработано по новой разработанной рецептуре или как возрождение регионального старинного рецепта.

Отмечается, что разработка и включение в меню фирменных брендовых блюд региона является одним из направлений в индустрии общественного питания и внутреннего российского туризма.

Итоги конкурса будут подведены в рамках фестиваля "Тургеневский бережок", который будет проходить 19-20 сентября.