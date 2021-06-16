"В 2021 году правительству и комитету по туризму необходимо провести работу по созданию современной туристской инфраструктуры при активном вовлечении малого и среднего бизнеса, новых объектов туристского показа и объектов придорожного сервиса и придорожной инфраструктуры в Ассинском и Джейрахском ущельях", — сказал глава региона.

Калиматов сообщил, что по поручению президента РФ федеральное правительство запустило и продлило до конца года программу возмещения гражданам части затрат на путешествия по России.

На начало мая такой услугой уже воспользовался почти миллион человек, людям возвращено около 4 млрд рублей.

Глава республики указал на необходимость использовать возможности программы для увеличения туристического потока в республику.

Летний турсезон в Ингушетии открылся 29 мая. В рамках праздника на курорте "Армхи" прошли мастер-классы, состязания по стрельбе из лука, выставки, конкурсы. Местные жители и гости из различных регионов поучаствовали в экскурсии к Ляжгинскому водопаду по четырехкилометровой живописной тропе ущелья. Для любителей активного отдыха и посетителей с детьми организовали бесплатное посещение веревочного парка "Маугли", канатной дороги, а также пейнтбольный турнир на территории клуба "Брест".

В рамках церемонии открытия летнего турсезона известный на Кавказе российский фотограф и путешественник Тимур Агиров презентовал компактную туристическую карту горного района Ингушетии с указанием древних памятников и троп.

Всесезонный курорт "Армхи" расположен в заповедной зоне горной Ингушетии в окружении Кавказских гор. Гостиничный комплекс построен в 1999 году турецкой строительной компанией. Хотя его предыстория начинается с конца 20-х годов прошлого столетия, когда была образована Ингушская автономная область. Первая ингушская горная здравница была открыта 15 июня 1928 года. Сейчас "Армхи" — всесезонный курорт с горнолыжной трассой, бассейнами, который принимает отдыхающих круглый год.