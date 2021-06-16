"В этом году благодаря теплой погоде мы фактически сможем продлить летний сезон до ноября, что позволит принять всех желающих на наших курортах. Но это станет возможным только в том случае, если все больше жителей страны и Кубани будут вакцинироваться и на отдых к нам приедут уже со сформировавшимся иммунитетом", — заявил Кондратьев журналистам в среду.

С середины июня и до сентября уже забронировано 90% гостиничного фонда, уточнил губернатор. Многие гостиницы категории "4-5 звезд" уже полностью распродали свои номера.

"Но на бархатный сезон выбор еще достаточно велик", — подчеркнул он.

Туристы могут привиться от коронавируса и на курортах Кубани — на побережье действуют мобильные пункты вакцинации. В крае продолжает действовать режим повышенной готовности, необходимо соблюдать все рекомендованные меры безопасности.

"Они (пункты — ИФ) открыты в Туапсе, Сочи и Новороссийске. В ближайшее время их количество увеличат и на других популярных направлениях", — отметил Кондратьев.

По информации министерства курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края, в период бархатного сезона в регионе будет работать не менее 8 тыс. средств размещения на 496 тыс. мест. Прогнозируемая средняя заполняемость на этот период — порядка 80%.

По итогам ПМЭФ-2021 инвесторы планируют вложить в развитие курортов Кубани 82,2 млрд рублей. Средства направят, в том числе, на строительство двух отелей 4 и 5 звезд и трех гостиничных комплексов в Анапе, реконструкцию гостиницы "Приморская" в Сочи, открытие гостиничного комплекса в поселке Эсто-Садок, создание бальнеологического курорта на 1000 номеров в Мостовском районе.