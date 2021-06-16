"Хотя принятие решения о сроках проведения процедуры является прерогативой EМА, команда "Спутника V" рассчитывает на получение вакциной регистрации в течение двух месяцев", — говорится в заявлении РФПИ в среду.

В нем отмечается, что "все данные о клинических испытаниях "Спутника V" были предоставлены, инспекция GCP (good clinical practice, надлежащая клиническая практика) завершена и по ее результатам от ЕМА был получен позитивный отзыв".

В РФПИ отмечают, что "сроки получения "Спутником V" регистрации EMA стали объектом постоянных спекуляций со стороны прессы, ссылающейся на анонимные источники информации".

"Данные спекуляции не имеют ничего общего с действительностью и замедляют процесс регистрации. РФПИ и Центр им. Гамалеи продолжают работу с EMA в рамках последовательной экспертизы регистрационного досье (rolling review), предполагающей постепенную подачу документов по запросу. Экспертиза продолжается, ни о каких задержках речи не идет", — говорится в заявлении.

Ранее в СМИ появилась информация, что одобрение вакцины "Спутник V" ЕМА отложено из-за того, что не была предоставлена необходимая для регистрации данного препарата информация.