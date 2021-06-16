"Постановляю: обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции сетующим категориям граждан: (...) работающим на основании трудового договора, гражданско-правового договора (...) в сфере: торговли; салонов красоты, (...) бытовых услуг", — говорится в постановлении.

Также обеспечить вакцинированное необходимо сотрудникам сферы ЖКХ и энергетики, транспорта общего пользования и такси, соляриев, бань, саун; сотрудникам предприятий, оказывающих бытовые услуги; работникам в сфере культурных, выставочных, рекламных мероприятий; сотрудникам детских игровых комнат, театров, кинотеатров.

Привиться против новой коронавирусной инфекции постановили, в том числе, сотрудникам государственной гражданской службы.

Ранее в среду главный государственный санитарный врач Москвы постановил обеспечить вакцинацию не менее 60% сотрудников организаций и предприятий сферы услуг, транспорта общего пользования, культуры и досуга.

Между тем обязательную вакцинацию граждан РФ от коронавируса в масштабах всей страны проводить пока не планируется, решения будут приниматься в зависимости от ситуации в конкретных регионах, сообщил источник в российском правительстве.

"Обязательная вакцинация в масштабах всей страны не планируется, этот вопрос будет решаться в зависимости от эпидемиологической обстановки в каждом регионе", — сказал собеседник агентства.

По его словам, "в каких-то регионах наблюдается взрывной рост заболеваемости, в каких-то, наоборот, число заболевших новой коронавирусной инфекцией снижается, поэтому вводить обязательную вакцинацию по всей стране в настоящее время нецелесообразно".