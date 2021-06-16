"Руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории города Москвы, в сферах, установленных пунктом 1 настоящего постановления, в срок до 15.07.2021 организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 15.08.2021 — вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в РФ, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников ", — говорится в постановлении.

Речь идет о предприятиях торговли, салонах красоты, заведениях общественного питания, клиентских подразделениях финансовых организаций, транспортных и коммунальных предприятиях, а также о сферах образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры и досуга, спорта.

Вакцинация также предписана государственным гражданским и муниципальным служащим.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем блоге, что лучшей защитой от заболевания является вакцинация, и сейчас в городе есть доступ к "одной из лучших и надежных вакцин, которая прошла международные, самые крупные и успешные испытания".

По словам мэра, в столице до 1 июля будет создана информационная система для контроля достижения необходимых показателей вакцинации в соответствии с постановлением.