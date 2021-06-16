Законопроект предусматривает введение в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" термина "сельский туризм (агротуризм)" и его определение. В пояснительной записке авторы отметили, что законопроект "направлен на придание нового стимула социально-экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом".

Как отметил глава профильного комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин, создание нормативно-правовой базы для этого вида деятельности и благоприятных условий для его развития обеспечит рост рынка агротуризма примерно в 7 раз и создаст до 60 тыс. новых рабочих мест.

"Для фермеров же это – прекрасный вариант диверсификации бизнеса, дающий экономическую базу для развития инфраструктуры, поддержки местных ремесел и промыслов", — пояснил депутат.

По словам Пайкина, в последние годы интерес у россиян к агротуризму значительно вырос. Так, в 2019 году более 250 тыс. туристов посетили фермерские хозяйства Краснодарского края.