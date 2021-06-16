"Документ (план основных мероприятий — ИФ) состоит из пяти основных блоков, объединяющих основные юбилейные и торжественные мероприятия, социально значимые и культурно-просветительские мероприятия и акции, мероприятия в рамках международного сотрудничества, кластерное развитие территорий, связанных с именем Островского, и мероприятия в регионах", — приводит пресс-служба слова министра культуры РФ Ольги Любимовой.

На текущий момент, как уточнили в ведомстве, в план вошли 68 мероприятий, связанных с жизнью и творчеством Островского, отражающих его вклад в развитие русской литературы и становление национального театра.

По словам Любимовой, в рамках празднования запланировано расширение репертуаров театров федерального ведения по произведениям Островского, проведение выставок, научных конференций, творческих лабораторий, книжных экспозиций, производство фильмов.

Также будут проработаны вопросы создания фирменного стиля юбилейных мероприятий, выпуска коллекционной почтовой марки с портретом писателя и создания специализированного раздела на портале Культура.РФ.

Зарубежная часть плана включает показы спектаклей ведущих российских театров на базе российских центров науки и культуры, перевод пьес на редкие языки мира, организацию международного фестиваля русских театров зарубежья.

Кроме того, для популяризации жизни и деятельности писателя прорабатывается вопрос о создании культурно-туристского кластера в Островском районе Костромской области.

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, "200-летний юбилей выдающегося русского литературного деятеля Александра Николаевича Островского, чей вклад в развитие отечественного драматического театра переоценить невозможно, является важнейшим событием для нашей страны и его празднование должно пройти на самом высоком уровне".

С инициативой о проведении мероприятий по празднованию в 2023 году 200-летнего юбилея Александра Островского выступил глава Союза театральных деятелей России Александр Калягин в ходе заседания Совета по культуре и искусству при президенте РФ в октябре 2020 года. Инициатива была поддержана Владимиром Путиным.