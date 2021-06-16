Министр по восстановлению экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил, что такие ограничения могут начать действовать с июля по август. Они предполагают, что максимально на стадионе смогут находиться 50% зрителей, но их число не должно превышать 10 тысяч.

Нынешние ограничения разрешают посещение до 5 тысяч человек, они будут действовать минимум до конца июня.

Ожидается, что эксперты с организаторами примут окончательное решение по количеству болельщиков позднее.

В настоящее время режим ЧС из-за коронавируса действует в 10 префектурах, в том числе, в Токио и Осаке. Рестораны обязаны прекращать работу в 20:00, им запрещена продажа алкоголя.

Тем временем все больше японских правительственных чиновников и организаторов Олимпийских игр в Токио по мере вакцинации населения от коронавируса склоняются к их проведению при участии местных зрителей. Согласно принятому ранее решению, иностранные зрители на Олимпиаду допущены не будут.

Олимпийские игры в Токио, перенесенные на 2021 год из-за пандемии коронавируса, должны пройти с 23 июля по 8 августа.