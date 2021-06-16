"Все загородные лагеря уходят в режим изоляции. Сотрудникам запрещено покидать территорию лагеря во время смены. В пересменке мы зафиксировали три положительных ПЦР-теста у сотрудников. После чего решили, чтобы предотвратить заносы, перевести лагеря на изоляцию, они будут работать в режиме обсервации", — сказала Гехт.

Родительские дни при этом запрещены.

В то же время в городских лагерях дополнительные ограничения не вводятся, поскольку они работают с коллективами детей, контактировавших друг с другом в течение года, уточнила она.