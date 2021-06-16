"Сегодня министерство культуры разрешило Археологической службе Индии открыть все памятники с 16 июня 2021 года", — цитирует газета министра культуры и туризма страны Прахлад Сингх Пателя.

Отмечается, что посетители достопримечательностей должны будут соблюдать меры против COVID-19. В Тадж-Махал будут пускать не более 650 человек в день, у входа в мавзолей будут проверять температуру и наличие масок.

Всего за время пандемии в Индии зафиксировано более 29,6 млн случаев коронавируса, более 379, 6 тыс. скончались.

В Индии за последние сутки выявили 62,2 тыс. новых случаев заражения, тогда как в апреле и в мае в этой стране регистрировали порядка 400 тыс. новых случаев каждый день.