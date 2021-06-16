Так, по 25 июня будут закрыты дворец "Коттедж" и Фермерский дворец, по 27 июня — историко-культурный проект "Государевы потехи" и музей-спектакль "Дом игральных карт".

"Музеи закрыты в рамках исполнения стандарта деятельности ГМЗ "Петергоф" в условиях ограничительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

В музее уточняют, что стоимость билетов, приобретённых заранее онлайн, посетителям вернут.

С 17 июня из-за ситуации с коронавирусом власти Петербурга ввели дополнительные ограничения. Так, наполняемость залов кинотеатров сокращена до 50% (сейчас 75%); количество зрителей мероприятий в помещениях и на открытом воздухе ограничено 3 тыс. человек. Будут приостановлены зрелищно-развлекательные мероприятия на объектах общественного питания, работа детских комнат в ресторанах, деятельность фуд-кортов (за исключением вокзалов и аэропортов); рестораны с 2:00 до 6:00 будут работать только на доставку и навынос.