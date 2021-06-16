"В рамках ранее достигнутых договоренностей в Турецкую Республику для оценки ситуации направится группа российских экспертов. Визит запланирован в середине текущей недели, по итогам визита будут приняты решения о возможности возобновления авиасообщения и оказания туристских услуг", — сообщает пресс-служба в среду.

"Эксперты оценят ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, проводимые противоэпидемические мероприятия, меры по охране здоровья туристов на популярных туристических направлениях Турецкой Республики", — уточняется в сообщении.

Россия с 15 апреля ввела ограничения на осуществление авиасообщения с Турцией из-за эпидситуации по коронавирусу в этой стране, решение действует до 21 июня включительно.

В сообщении говорится, что "в состав делегации войдут представители компетентных органов исполнительной власти: Роспотребнадзора и его научно-исследовательских институтов, представители Ростуризма и подведомственного учреждения Министерства здравоохранения".

Договоренность направить в Турцию российских специалистов для оценки ситуации с эпидемиологической безопасностью на курортах этой страны и перспектив возобновления авиасообщения была достигнута 17 мая на встрече вице-премьера Татьяны Голиковой с министром культуры и туризма Турции Мехметом Нури Эрсоем.

"Для оценки ситуации и перспектив возобновления авиасообщения стороны договорились о проведении консультаций между Роспотребнадзором и ответственными ведомствами Турции, а также о визите в Турцию российской делегации, в состав которой войдут представители компетентных органов исполнительной власти и отраслевого сообщества", — говорилось в сообщении аппарата вице-премьера.

Также сообщалось, что, вопрос о возобновлении авиарейсов и туризма будет решаться на основе утвержденных оперативным штабом критериев оценки санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом уровня заболеваемости в Турции и России.