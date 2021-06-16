"На совещании с вице-премьером Дмитрием Чернышенко на Камчатке мы предложили субсидировать людям, прилетающим на Дальний Восток, билет в любую точку внутри региона и между регионами ДФО", — сказал Чекунков в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

По его словам, "это успешная программа, ее уже реализовали в Индии, Японии, Новой Зеландии".

"Прилетаешь в Хабаровск, а оттуда можешь во Владивосток полететь, билет подарят бесплатно, если ты купил туристический продукт. Не билет, а именно турпродукт: мы знаем, сколько человек заплатит за гостиницу, сколько потратит в ресторанах, в магазинах. Так мы увеличиваем валовый региональный продукт, развиваем туризм, создаем новые объекты", — пояснил глава Минвостокразвития.

"Надеюсь, такая программа будет реализована. Мы называем ее "Открой Дальний Восток". Таким образом мы покупаем туристов, только россиян, про иностранцев речи не идет", — добавил Чекунков в беседе с изданием.