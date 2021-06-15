"По поручению главы города в тестовом режиме запускаем ночные автобусные маршруты. Они соединят Олимпийский парк и центр Сочи с аэропортом. Пока их будет два. При повышенном спросе на данный вид перевозок будем рассматривать и другие направления в сети ночного транспорта", — сказал журналистам директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Владимир Пронкин во вторник.

Он отметил, что расписание и движение маршрутов в городском и пригородном сообщении можно отследить в реальном времени на сайте департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи transport.sochi.ru и в мобильном приложении "Транспорт.Сочи".

"Автобусные маршруты в летний курортный сезон будут курсировать круглосуточно",- подчеркнул Пронкин.

По его словам, автобус N57 по маршруту "Ж/д вокзал Олимпийский парк — Сочи-Парк — Аэропорт Сочи" будет курсировать каждые два часа, начиная с полуночи. Маршрут автобуса N105э "Аэропорт-Сочи" после 00:00 мск будет проходить через центр города по Курортному проспекту. Интервал движения составит один час.