Четвертый этап распродажи туров с кешбэком продлится с 16 июня по 31 июля, отправиться в поездку туристы смогут с 1 октября по 22 декабря.

«Количество участников будет таким же, как и в третьем этапе распродажи туров с кешбэком, это около 2 тыс. туркомпаний. Условия программы останутся без изменений», — пояснили в Ростуризме.

Согласно условиям акции, размер кешбэка составляет 20% от стоимости тура, но не более 20 тыс. за одну поездку. Кэшбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности. Туристы могут приобрести как турпакеты, включающие размещение, перевозку и экскурсии, так и отдельно размещение в отелях продолжительностью от двух ночей. Поехать можно в любой регион РФ.

Программа частичного возврата денег при покупке российских туров стартовала в 2020 году, всего на ее реализацию правительство выделило 15 млрд рублей. По итогам первых двух этапов распродажи было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Третий этап начался 18 марта и завершится 15 июня, отправиться в поездку можно до 30 июня.

За три этапа проведения программы в 2020 и 2021 годах ею воспользовались 1,5 млн российских туристов.