Третий этап распродажи туров по России с кешбэком стартовал 18 марта и завершается 15 июня, в его рамках можно приобретать поездки, начинающиеся до 30 июня включительно. По данным Ростуризма на начало июня, программой воспользовались более 1,2 млн человек. На ее реализацию изначально было выделено 2 млрд рублей, которых хватило до конца апреля. После этого правительство направило на программу дополнительные средства в размере 4,7 млрд рублей.

По условиям программы пакетные туры, включающие перелет, размещение и другие услуги, размещение в отелях или круизы с кешбэком можно выбрать на сайте мирпутешествий.рф или на сайтах партнеров – туроператоров, отелей, круизных компаний. Минимальная продолжительность путешествия – двое суток. Оплатить программу необходимо картой «мир», в течение пяти дней после оплаты на нее вернется кешбэк в размере 20% стоимости тура, но не более 20 тыс. рублей.

В полночь 16 июня стартует четвертый этап программы, который продлится до 31 июля. Путевки можно будет купить на период с 1 октября по 22 декабря. Как и на предыдущих этапах, отдыхать можно во всех 85 субъектах РФ. Основные условия программы сохраняются.

Программа началась в 2020 году, ее цель – поддержка туристической отрасли, пострадавшей от пандемии коронавируса. Правительство выделило на акцию 15 млрд рублей. Первые два этапа распродажи прошли августе и октябре-декабре прошлого года, по их итогам было продано туров на 6,5 млрд рублей. Оставшиеся средства были перенесены на 2021 год. Общее число участников программа за два года, по данным Ростуризма, превысило 1,5 млн человек.

По данным туроператоров, программа кешбэка способствовала резкому росту спроса на путешествия по России практически во всех регионах. В частности, спрос на курорты Черного моря в июне оказался рекордным для этого месяца. Окончательные итоги третьего этапа акции Ростуризм обещает подвести 16 июня.