Он назвал туризм одной из точек роста для округа.

"В рамках национального проекта, отраслевых госпрограмм и работы институтов развития к 2030 году планируем увеличить число мест в отелях в два раза, турпоток — в четыре раза, частные инвестиции — в 40 раз", — сказал министр.

По его словам, приоритетные направления для развития на Северном Кавказе — в первую очередь горнолыжный и лечебно-оздоровительный туризм. Как заметил глава ведомства, уже проведена большая работа по поддержке горнолыжных курортов.

"За 10 лет туда инвестировано 31 млрд рублей, в том числе 28 из них — федеральный бюджет, более 90%", — пояснил Решетников.