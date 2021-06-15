"Мы ограничим продажу билетов, остановив ее на отметке 12500 (...) Приносим заранее извинения тем, кому билеты не достанутся. Исключением будут вакцинированные поклонники музыки, для них билеты будут продаваться сверх квоты и по специальной цене", — говорится в сообщении.

Также за сутки до фестиваля всем зрителям нужно сдать ПЦР-тест. "Браслеты будут выдаваться только при предъявлении отрицательного результата тестирования", — отметили в дирекции фестиваля.

Кроме того, в течение всего фестиваля обязательно ношение защитных масок и использование антисептиков.

"Мы с вами собираемся из разных областей, где эпидемиологическая ситуация разная. Разумеется, пересекая границу гостеприимной Тульской области, мы должны точно знать, что спокойная эпидемиологическая ситуация такой и останется",- подчеркивается в сообщении.

Ранее организаторы музыкального фестиваля заявляли, что для привитых будет работать отдельная касса, а билеты для них будут дешевле.

У входа на территорию фестиваля будет работать медицинская лаборатория, где все желающие могут добровольно пройти экспресс-тестирование на COVID-19 и получить результат за три минуты. Цены в фестивальной лаборатории будут ниже, чем в стационарных медучреждениях.

При входе у всех посетителей будут измерять температуру, и в случае если она будет повышена, гостям фестиваля вернут деньги за билет.

Также на всех входах и в "Инфоцентре" для всех желающих будут доступны защитные маски — их можно будет получить бесплатно, а в зонах кафе и фудтраков будут установлены санитайзеры и дополнительные умывальники. Сама территория фудкортов будет размечена, согласно требованиям Роспотребнадзора здесь будут установлены небольшие столики.

Организаторы установили на центральной сцене огромные экраны, позволяющие видеть концерты с большого расстояния.

Фестиваль будет проходить в поселке Бунырево Тульской области с 18 по 20 июня. Участниками заявлены Гарик Сукачев, Иван Дорн, Манижа, Алена Швец, группы Кино, АукцЫон, Mgzavrebi, Green Grey, The Hatters, Tesla Boy, Tequilajazzz и другие.

В 2020 году фестиваль не состоялся из-за пандемии.

"Дикая мята" — один из крупнейших музыкальных фестивалей в России. В 2019 году он прошел в 12-й раз. Первые три года он проходил в Тропаревском парке Москвы, в 2009 году — на Таманском полуострове, с 2011 года — в этнографическом парке "Этномир" в Боровском районе Калужской области, а с 2015 года — в Тульской области. Всего на "Дикой мяте" сыграли около 500 музыкантов со всего мира.

В 2019 году площадки фестиваля посетили около 60 тыс. человек, прошло около 100 концертов. Хедлайнерами фестиваля стали группа "Мумий Тролль" и рэпер Баста, группа Alai Oli во главе с солисткой Олей Маркес, группа "Альянс" и легендарный Борис Гребенщиков с группой "Аквариум". Также в фестивале участвовали известные музыканты: Дельфин, группы "Тараканы" и "Кирпичи", "Нейромонах Феофан", израильский дуэт Lola Marsh и другие.

Мероприятие проходит при поддержке правительства Тульской области.