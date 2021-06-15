"Подготовка участников космического полета будет проводиться в течение двух тренировочных сессий. Сегодня началась первая сессия, которая продлится 4 недели. В этот период участники космического полета будут изучать системы пилотируемого "Союз МС" и российского сегмента Международной космической станции. Также будет проведена отливка ложемента на научно-производственном предприятии "Звезда"", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вторая тренировочная сессия запланирована с сентября 2021 года до старта. В этот период предусмотрены занятия по медико-биологической подготовке, комплексной подготовке, выживания в различных климато-географических зонах, примерка скафандров, комплексные экзаменационные тренировки.

13 мая в госкорпорации сообщили, что два японских космических туриста войдут в экипаж корабля "Союз МС-20", который отправится на МКС в декабре.

Как отмечается в сообщении, длительность полета составит 12 дней, командиром станет российский космонавт Александр Мисуркин. Маэдзава приступит к подготовке в Звездном городке в июне.

Маэдзава — японский бизнесмен, основатель компании Zozo Inc., является 14-м богатейшим человеком в Японии. Хирано работает продюсером в компании Space Today. На МКС Хирано будет отвечать за освещение полета Маэдзавы.

Ранее Маэдзава сообщал о планах отправиться в полет вокруг Луны в 2023 году на корабле Starship компании SpaceX.