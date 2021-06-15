"Президент Абхазии назвал преступление, совершенное в отношении гостей, преступлением против республики", — сообщает пресс-служба главы республики.

На совещании с участием руководителей правоохранительных органов в связи с происшествием в Пицунде Бжания поручил правоохранительным органам "принять все необходимые меры для привлечения преступника к ответственности по всей строгости закона".

Он дал указание усилить меры, направленные на обеспечение безопасности туристов, поручил МВД проверить все крупные туристические объекты на предмет наличия эффективной службы безопасности и камер видеонаблюдения.

"Бжания предупредил руководителей отделов милиции Гагрского района и города Пицунда о персональной ответственности за криминогенную ситуацию в регионе", — отмечается в сообщении.

В ночь на 15 июня 36-летние туристы из России Филонян и Салимгариев получили множественные огнестрельные ранения в Абхазии в результате стрельбы, которую устроил 43-летний местный житель Дмитрий Пилия в ходе возникшего конфликта с посетителями ресторана "Апсны" в городе Пицунда на территории пансионата "Самшитовая роща". Пострадавшие госпитализированы в Сочи. Стрелявший также получил ранение осколком выпущенных им пуль, он взят под стражу и находится в больнице в Сухуме.

В санатории "Самшитовая роща" уточнили, что инцидент произошел "в результате возникшей ссоры между компанией, состоявшей из двух отдыхающих санатория и приглашенных ими лиц (все граждане РФ), с одной стороны, и посетителем ресторана, гражданином Абхазии и приглашенных им лиц (также граждане РФ), с другой".

Что касается задержанного Пилии, то он ранее неоднократно привлекался за правонарушения. 17 мая в отношении него было возбуждено уголовное дело по факту незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия. 18 мая в отношении мужчины была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. 4 июня его уголовное дело было направлено в суд, рассказали в правоохранительных органах республики.