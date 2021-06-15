Новый рейс будут осуществляться по субботам, начиная с 19 июня, и продлятся до 25 сентября. Отправление из Курск запланировано в 09:35, прилет в Минеральные воды — в 11:30, затем вылет в Курск — 12:15, прибытие — 14:05.

Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.

"Направление Курск- Минеральные Воды стало, действительно, востребованным среди жителей Курской области. В связи с этим авиакомпания увидела необходимость в увеличении частоты рейсов. Это даст возможность курянам выбирать наиболее удобное время для поездок в курортный город Северного Кавказа", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора авиакомпании Александра Крутова.

В настоящее время рейсы из Курска в Минеральные Воды осуществляются один раз в неделю — по понедельникам.

По данным Росавиации, в 2020 году "РусЛайн" перевезла 374,8 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 19-ю строчку среди компаний РФ. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.

Аэропорт "Курск" (казенное предприятие Курской области (КПКО) "Курскаэропорт") находится в собственности областной администрации, является аэродромом двойного базирования, используется как гражданской, так и военной авиацией (Минобороны РФ).