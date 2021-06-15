Рейсы будут выполняться на самолетах Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел.
"Направление Курск- Минеральные Воды стало, действительно, востребованным среди жителей Курской области. В связи с этим авиакомпания увидела необходимость в увеличении частоты рейсов. Это даст возможность курянам выбирать наиболее удобное время для поездок в курортный город Северного Кавказа", — приводятся в сообщении слова коммерческого директора авиакомпании Александра Крутова.
В настоящее время рейсы из Курска в Минеральные Воды осуществляются один раз в неделю — по понедельникам.
По данным Росавиации, в 2020 году "РусЛайн" перевезла 374,8 тыс. пассажиров, заняв по этому показателю 19-ю строчку среди компаний РФ. Компанию контролирует предприниматель Николай Уланов.
Аэропорт "Курск" (казенное предприятие Курской области (КПКО) "Курскаэропорт") находится в собственности областной администрации, является аэродромом двойного базирования, используется как гражданской, так и военной авиацией (Минобороны РФ).