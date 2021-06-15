«В связи со снижением количества заболевших коронавирусом в Марокко, в том числе после расширения программы вакцинации в стране, власти приняли решение ослабить ограничения на въезд путешественников. В первую очередь, смягчение условий пересечения границы направлено на марокканцев, проживающих за рубежом и планирующих поездку на родину» — говорится в сообщении МИД Марокко.

Как отметили в министерстве, государства условно разделены на две категории – А и В. В первую группу входят страны, где фиксируется улучшение эпидемической ситуации. Сюда относятся Россия, Турция, Германия, Франция, Испания, Дания, Финляндия и другие. Приезжающим из этих стран для въезда в королевство потребуется либо свидетельство о вакцинации от ковида (в том числе и «Спутник V») , либо сделанный в течение 48 часов отрицательный ПЦР-тест на COVID-19.

Справка может быть на английском, французском или арабском языках. Также потребуется бронь отеля или приглашение от принимающей компании.

В список В попали Украина, Казахстан, Латвия и Литва, ОАЭ и другие, всего 74. Гражданам из этих стран необходимо будет при въезде предъявить отрицательный результат теста на ковид, а также соблюдать 10-дневный карантин.

В марте Марокко официально одобрило применение российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Тогда же королевство стало закупать партии препарата в РФ.

Оперштаб РФ с 10 июня разрешил выполнять регулярные рейсы в Марокко. «Аэрофлот» летает из Москвы в Касабланку по субботам. Также летает Royal Air Maroc, рейсы из Касабланки выполняются по четвергам, а из Москвы – по средам.