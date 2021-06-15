"Это все подстегнет (спрос — ИФ), потому что в Москве довольно жесткие ограничения ввели. Людям, конечно, хочется отдыхать, а в Крыму таких жестких ограничений нет. Многие смогут воспользоваться этими днями как дополнением к отпуску", — сказал Зелинский "Интерфаксу" во вторник.

При этом он не согласился с утверждением, что черноморские курорты перегружены. "Крымские курорты загружены неравномерно. Больше всего загружена Большая Ялта, а на восточном и западном берегах загрузка умеренная, места есть. Людей еще не так много, хотя, конечно, больше, чем в обычный сезон", — отметил собеседник агентства.

Замглавы администрации Ялты Сергей Стрельбицкий сообщил агентству, что, по данным на начало лета, средства размещения региона загружены на 75%. "Загрузка точно больше, чем в 2020 и 2019 годах. Данные на середину месяца будут немного больше — мы видим по количеству людей на улицах. У нас глубина бронирования — до ноября", — уточнил он.

Председатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук также заявил "Интерфаксу", что "ограничения в Москве и других регионах еще больше подхлестнут" турпоток. В связи с этим он призвал активизировать вакцинацию работников курортного комплекса и обсудить ужесточение ограничений. Ожидается, что власти республики из-за ухудшения эпидситуации примут новые меры на этой неделе.

Ранее во вторник сообщалось, что авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов в Крым. Аэропорт Симферополя на фоне рекордного пассажиропотока частично задействовал международную зону терминала.

С января по май Крым посетили около 2 млн туристов — на 53% больше аналогичного периода 2019 года. По прогнозу властей, нынешний туристический сезон может обновить рекорд постсоветского периода.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. К весне этого года ограничения смягчили, под запретом остались массовые мероприятия, а кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 45 тыс. человек, более 1,4 тыс. пациентов умерли. В последние две недели возобновился рост ежедневно выявляемых случаев заражения.