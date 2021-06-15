"Инфраструктурные ограничения — пропускная способность пассажирских терминалов в Сочи и Анапе не позволяют максимально использовать число рейсов для удовлетворения всех запросов авиакомпаний, которые в период ограничений на международные полеты выбирают полеты на побережье Черного моря", — говорится в сообщении.

Пресс-служба поясняет, что в каждом аэропорту есть технологические нормативы по обслуживанию воздушных судов и пассажиров. По приему и обслуживанию воздушных судов ограничений пока нет, слоты для обслуживания имеются. Однако в целях недопущения превышения пропускной способности и снятия пиковых нагрузок, сохранения "качества обслуживания пассажиров и стабильной работы без сбоев аэропорты группы "Аэродинамика" предлагают авиакомпаниям альтернативные слоты, которые не всегда могут устраивать перевозчиков с учетом их планов, оборота воздушных судов и коммерческого видения".

Отмечается, что в настоящее время дефицита авиабилетов на курортные направления нет. Все заявленные рейсы выполняются, на них есть свободные места (загрузка рейсов ниже 100%).

Аэропорты в Сочи и Анапе приняли все возможные меры для обеспечения обслуживания пассажиров в летние месяцы, подчеркивает ГК "Аэродинамика". Привлечен дополнительный персонал, организованы дополнительные зоны отдыха, увеличено число стоек регистрации и входных групп.