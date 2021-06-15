"Сегодня был применен временный запрет деятельности к кафе Gucci (юридическое лицо ООО "Маргарита 28") по адресу: Малая Бронная, 28. Запрет связан с тем, что не выполняются меры профилактики распространения COVID-19", — сказала Суюсанова журналистам.

Она добавила, что посетители кафе не соблюдают социальную дистанцию, в помещениях Gucci shop & bar отсутствует специальная разметка. Здесь также не проверяют температуру тела у клиентов. Кроме того, они не одевают маски и перчатки при входе в заведение.

"По отношению к юридическому лицу возбуждено административное дело. Кафе опечатано до решения суда", — добавила Суюсанова.

За эти нарушения заведение могут оштрафовать на сумму до 500 тыс. руб. Также кафе могут закрыть на срок до 90 суток.

Ранее сообщалось, что Объединение административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) совместно с полицией в ходе проверки выявило ряд нарушений требований социального дистанцирования в кафе Gucci shop & bar.