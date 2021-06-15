"Есть удивительные места на Кавказе, которые притягивают путешественников, и надо сделать так, чтобы добраться до них не составляло труда", — сказал Мишустин на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа.

Для этого, по его словам, "конечно, предстоит развивать дорожную инфраструктуру, связать Северный Кавказ с другими туристическими кластерами, в частности, с черноморским, чтобы можно было без проблем перемещаться между горнолыжным и морским курортами, а также санаторным кластером".

"Министерству транспорта надо совместно с заинтересованными ведомствами проработать варианты возможных маршрутов такой автодороги и финансовую составляющую вопроса, в том числе с точки зрения применения возможного механизма концессии", — поручил премьер.