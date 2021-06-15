"Мы возлагаем большие надежды на новый нацпроект "Туризм и индустрия гостеприимства", использование механизмов которого позволит нам развить и другие туристические зоны республики, в том числе инфраструктуру и бальнеологический потенциал города Нальчика", — сказал Коков на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа под председательством премьера РФ Михаила Мишустина во вторник.

По его словам, уже разработаны мастер-планы и ряд проектов по развитию этого направления.

Ранее в интервью "Интерфаксу" глава Кабардино-Балкарии сообщал, что региональные власти планируют привлечь около 12 млрд рублей инвестиций в проект реконструкции, строительства и развития курортной зоны города Нальчик.