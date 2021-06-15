Премьер во вторник в Пятигорске провел совещание по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"Необходимо, чтобы в регионе была удобная для отдыха инфраструктура, это, прежде всего, касается и санаториев Кавказских Минеральных Вод. Надо проанализировать и, если хотите, сделать инвентаризацию их текущего состояния, подготовить конкретные предложения и заинтересовать бизнес в развитии санаторно-курортных учреждений", — заявил Мишустин, завершая совещание.

По его мнению, таким образом можно "дать новый импульс или новую жизнь этим здравницам".