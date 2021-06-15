"Первоочередная задача сейчас — привлечь частный капитал на Северный Кавказ. И здесь прошу министерство экономического развития до конца месяца завершить разработку модели государственной поддержки инвестиционной привлекательности регионов, которые входят в состав округа", — сказал Мишустин на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа во вторник в Пятигорске.

"Частный капитал должен помочь развитию всех перспективных отраслей и прежде всего туризма", — отметил премьер-министр.

"Надо усовершенствовать процедуру предоставления, кстати, земель инвесторам, предоставлять им участки на специальных условиях, если они соблюдают все условия концессионного соглашения", — добавил глава правительства.