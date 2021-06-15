"Кабардино-Балкарию в I квартале 2021 года посетило 243 тыс. туристов, что на 70% больше уровня 2020 года. Если сравнивать с 2019 годом, то рост составил 35%", — сказал Коков на совещании с членами правкомиссии по социально-экономическому развитию Северо-Кавказского федерального округа под председательством премьера РФ Михаила Мишустина во вторник.

Глава региона отметил существенный рост турпотока на курорт "Эльбрус", который в январе-марте посетило 220 тыс. человек, а рост турпотока достиг 80%.

"Здесь мы видим значительный потенциал. Существенные объемы предусмотренных государственных капвложений, качественно новые подходы в планировании и проектировании, осуществляемые через АО "Курорты Северного Кавказа", позволяют нам говорит, что курорт "Эльбрус" в ближайшее время станет курортом международного уровня", — сказал глава республики.

По его словам, в настоящее время идет активная работа по наведению порядка в работе курорта, в том числе легализация участников процесса через предоставление преференций.