Как следует из правил акции, родителям необходимо дождаться окончания смены ребенка в лагере, а затем подать заявку на Госуслугах, приложив копию договора и подтверждения оплаты путевки. Средства могут быть начислены только на карту «Мир», оформленную на заявителя. Если родитель купил несколько путевок на одного ребенка или разных детей, на каждую услугу нужно подать отдельное заявление.

На выплату можно претендовать в том случае, если у родителя и ребенка есть гражданство РФ, ребенку меньше 18 лет. Путевка должна быть оплачена до 00:00 по московскому времени, лагерная смена – приходиться на период с 10 мая по 20 сентября. Путевка должна быть приобретена в стационарный лагерь круглосуточного пребывания, включенный в реестр организаций детского отдыха. Проверить, входит ли лагерь в такой реестр, можно на сайте уполномоченных органов по адресу его местонахождения или в списке, предлагаемом порталом Госуслуг в форме заявки.

Как уточнили в Ростуризме, выплата составит 50% от фактической стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей. Если путевка приобреталась в турагентстве и в договор на покупку туруслуг включены расходы на проезд, то выплата будет рассчитана от всех подтвержденных расходов. Родители могут подать неограниченное число заявления на возврат средств.