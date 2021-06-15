«Холодная погода абсолютно не отталкивает российских туристов от отдыха на курортах Крыма и Краснодарского края, тем более, что на июнь почти все продано. Допродаем маленькие частные отели от моря более 500 метров или отели 4* с завышенными ценами», — рассказали в пресс-службе туроператора «Интурист».

Как уточнили в компании, на заезды в гостиницы Сочи и Крыма до конца июня отельеры присылали стоп-сейл еще 2-3 недели назад. Также почти не осталось мест на июль.

Аналогичная ситуация складывается и у туроператора «Дельфин». Как сообщил генеральный директор компании Сергей Ромашкин, сейчас туристы не покупают туры с заездами на июнь, они все уже распроданы полностью. «В целом этот фактор особо никогда не отрабатывался, потому что туристы принимают решение за 2-3 недели до поездки, погодный вопрос сглаживается», — добавил он.

Как отмечают туроператоры, росту спроса на туры в июне в Крым и Краснодарский край способствовало продление запрета на чартерные полеты в Турцию, акция с кешбэком и длинные выходные на День России.

«Так как текущий этап акции с кешбэком действует на заезды только до 30 июня, это стало причиной того, что часть туристов перенесла свой июльский отпуск на конец июня, чтобы существенно сэкономить», — пояснили в «Интуристе».

Там рассказали, что продажи в Крым выросли на 20% по сравнению с 2016 годом, когда у «Интуриста» действовала собственная чартерная программа на полуостров. Помимо популярного Сочи, востребованы Анапа, Туапсе, Геленджик.

По словам Ромашкина, продажи туров на июнь в этом году могут стать рекордными за счет распродажи туров с кешбэком.

«Обычное распределение туристов по месяцам на курортах Черного моря: около 17% — июнь, примерно по 25% — июль и август. В целом это около 70% годовых поездок. В этом году не исключаю, что июнь даст 30%, а июль и август чуть меньше. Возможно первый месяц лета будет абсолютно рекордным по количеству посещений Крыма и Краснодарского края. С одной стороны, туристам повезло, что они дешево смогли уехать на отдых, с другой стороны – погода подкачала, и они не рады этой экономии», — пояснил эксперт.

Он добавил, что в компании в настоящее время доступны для бронирования на июль примерно 50% объектов размещения, из которых много бюджетных. На август доступно 60% мест.

Лето в Краснодарском крае и Крыму началось с штормовых предупреждений, гроз и прохладной погоды. Многие туристы, отправившиеся на отдых в начале июня, публикуют в соцсетях видео, на которых от ветра переворачиваются лежаки на пляже и улетают зонтики. По данным Гидрометцентра на 15 июня, в Анапе сегодня плюс 24 и кратковременный дождь, в Ялте – плюс 23 градуса и дождь.

Глава Ростуризма Зарина Догузова во вторник сообщила, что Черноморское побережье России максимально загружено и даже перегружено из-за ограничения международного авиасообщения и нехватки качественных отелей.