Как сообщает пресс-служба регионального Минтранса, всего за пять месяцев 2021 года через аэропорты края было отправлено 2,833 млн пассажиров, количество прибывших составило 2,959 млн человек.

Так, пассажиропоток аэропорта Краснодара составил 1,545 млн человек, Сочи — 3,663 млн пассажиров, Анапы — 436,348 тыс. человек, Геленджика — 148,48 тыс.

Аэропорты Краснодара, Анапы и Сочи входят в группу "Аэродинамика" (прежнее название — "Базэл Аэро"). Последний также контролирует аэропорт Владивостока. В 2020 году вместе эти четыре аэропорта обслужили более 11,4 млн человек (снижение на 13% относительно 2019 года).

Аэропорт "Геленджик", ранее также входивший в "Базэл Аэро", теперь принадлежит банку ВТБ и Таймуразу Боллоеву (основатель пивоваренной компании "Балтика"). Они владеют по 49,5% в уставном капитале.