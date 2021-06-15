"14 июня 2021 года в ходе обследования выявлено, что рестораны "Кофемания", "Бараshka", "Levantine" продолжали обслуживать посетителей даже после 23:00 часов. Посетители распивали напитки и не спешили покидать заведение", — сказал Михайлов журналистам.

Указанные рестораны расположены в Центральном административном округе. Заведениям грозит штраф до 300 тыс. рублей. В случае, если будет установлен факт нанесения вреда здоровью человека, сумма штрафа может вырасти до 1 млн руб. Кроме того, ресторанам может грозить закрытие до 90 суток. Ранее власти Москвы ввели запрет на ночную работу заведений общественного питания из-за роста заболеваемости COVID-19.