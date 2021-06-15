Как сообщает офис по туризму Маврикия, на первом этапе приехать смогут туристы с прививкой и отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, сделанным не ранее, чем за 72 часа до вылета. По прилету в аэропорту нужно будет еще раз сделать тест, а затем повторить на седьмой и четырнадцатый дни отдыха. Прививка необходима всем иностранцам старше 18 лет.

На отдыхе туристы, приехавшие на срок до 14 дней, должны будут оставаться в выбранном отеле, пользуясь его инфраструктурой без ограничений, включая бассейны и пляжи. Но если они приехали более, чем на две недели, то при наличии отрицательного теста после истечения этого срока смогут путешествовать по всему острову.

Список отелей, где смогут размещаться туристы, станет доступным с 20 июня на сайте mautiriusnow.com.

На втором этапе, с 1 октября 2021 года, туристы с прививкой и негативным тестом, сделанным не ранее, чем за 72 часа до въезда, смогут путешествовать по острову без ограничений.

Ранее для въезда на остров требовалось пройти обязательный 15-дневный карантин. Для въезжающих без прививки он по-прежнему будет обязательным.

Маврикий – островное государство в юго-западной части Индийского океана, относится к Южной Африке. По официальной статистике пандемия коронавируса практически обошла Маврикий стороной, всего там заболели 1,7 тыс. человек, умерли 18.