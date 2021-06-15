Результаты исследования показали, что среди всех российских городов с населением от миллиона человек в наибольшей степени увеличению туристических потоков обрадовались бы жители Нижнего Новгорода (52%), на втором месте по ожиданию увеличения количества туристов оказался Волгоград (50%).

Согласно опросу, как можно больше туристов хотели бы видеть 47% жителей Красноярска, 43% екатеринбуржцев, 42% жителей Самары, 40% жителей Уфы, 39% челябинцев, 38% жителей Казани и 37% населения Воронежа, по 36% жителей Новосибирска и Ростова-на-Дону, почти каждый третий житель Краснодара и Омска (по 32% респондентов) и 30% населения Перми.

Опрос был проведён 4 мая — 11 июня 2021 года, в исследовании участвовали 9000 тыс респондентов в возрасте от 18 лет — в Москве и Санкт-Петербурге по 1000 респондентов, в других городах-миллионниках — по 500 респондентов.