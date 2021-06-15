"Как и в большинстве субъектов РФ, у нас наблюдается рост числа заболевших. За неделю — 227 человек, неделей ранее было 188. Суточный темп прироста увеличился в два раза: если неделей ранее он был 0,14, то на сегодняшний день 0,28", — сказал Кулагин на аппаратном совещании во вторник.

Главный санитарный врач города Роман Проскурнин уточнил, что 30% случаев COVID-19 сейчас приходится на приезжих.

Из-за роста числа зараженных власти города решили увеличить специализированный коечный фонд. Сейчас свободно 27% мест.

"Мы опять возвращаем первую больницу, несмотря на то, что планировали там начать ремонт. На сегодняшний день развернуто 562 койки, занято 411", — отметил замгубернатора.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в ближайшие дни оперативный штаб обсудит ухудшение эпидситуации, но вводить новые ограничения пока не планируется.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. К февралю этого года ограничения смягчили, под запретом остались массовые мероприятия, а кинотеатры и музеи обязаны работать с неполной загрузкой.

Всего диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 15 тыс. человек, более 700 пациентов умерли, привиты 70 тыс. жителей — около 15% населения.